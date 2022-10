Das Team des Hallenbades Volkach teilt mit, dass das Bad an Allerheiligen, 1. November, geöffnet ist. Und zwar von 10 bis 13 Uhr und von 13.45 bis 17 Uhr. In den Herbstferien gelten folgende Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 21 Uhr, am Donnerstag von 6.30 bis 8 Uhr und von 12 bis 17 Uhr; am Wochenende von 10 bis 13 Uhr und von 13.45 bis 17 Uhr. Das Team des Volkacher Hallenbades weist daraufhin, dass die Badezeit jeweils 15 Minuten vor der Schließung endet.

Weitere Informationen unter www.stadt-volkach.de

Vorschaubild: © Emily Wabitsch (dpa)