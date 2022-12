Gleich vier Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion Kitzingen am Montag gemeldet worden. In allen Fällen hofft die Polizei laut Pressebericht auf Hinweise von Zeugen.

Am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie der Fahrer eines Lkw in der Alten Reichstraße in Iphofen die Außenwand einer Halle touchierte. Nach Begutachtung seines Gespanns fuhr der Mann davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern. Allerdings wurde das Kennzeichen des Lkw notiert. Gegen den noch unbekannten Fahrer des Gespanns wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Die zweite Fahrerflucht ereignete sich am Montag zwischen 14.15 und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz im Innenhof des Kitzinger Landratsamtes. Hier touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen weißen BMW X2 an der Fahrertüre sowie an der hinteren linken Türe. Durch den Anstoß entstand ein Schaden von circa 4000 Euro.

Ebenfalls am Montag fuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel an einem in der Schulstraße in Kleinlangheim geparkten weißen Renault Twingo ab. Der Schaden beträgt circa 1500 Euro.

Die vierte Unfallflucht ereignete sich bereits im Zeitraum von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr. Hier stieß ein unbekannter Fahrzeugführer Am Dreistock in Kitzingen gegen einen Metallzaun auf Höhe der Hausnummer 9 und richtete einen Schaden von rund 500 Euro an.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.

