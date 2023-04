Schon wieder war die Sommeracher Weinbergskapelle Ziel von Vandalen. Erst vergangenen Monat hatte es dort gebrannt, zuvor hatte es schon zerbrochene Scheiben, Blumentöpfe und ein verbranntes Kapellenbuch gegeben.

Diesmal sind, im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Mittwochvormittag, in der Kapelle, die in Verlängerung zur Straße "An der Steig" steht, Blumen zertreten, Winkeleisen aus der Verankerung gerissen sowie ein Hakenkreuz in einen Holzbalken geritzt worden.

Zusätzlich wurde eine Statue mit Marie, Josef und dem Jesuskind verunstaltet. Die Augen der Figuren wurden mit Asche beschmiert und dem Jesuskind eine Zigarette in die Hand gesteckt. Die Schadenshöhe beträgt rund 150 Euro.

Hinweise zu dem oder den Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410 entgegen.

Vorschaubild: © Berthold Diem