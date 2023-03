Der Heimatverein Volkacher Mainschleife lädt am Freitag, 24. März, um 19 Uhr, alle an Heimatkunde Interessierten ein zur Buchvorstellung der zweiten überarbeiteten Auflage der Häuserchronik der Stadt Volkach vom Ende des 17. Jahrhunderts bis heute.

Die Veranstaltung beginnt laut Ankündigung um 19 Uhr im Museum Barockscheune. Das teilt der 2. Vorsitzende des Vereins in einem Presseschreiben mit, dem die folgenden Informationen entnommen sind. Mit dieser Publikation gelingt es, das Schicksal von 155 Häusern in der Altstadt vom Ende des 17. Jahrhunderts bis heute zu verfolgen. Man erfährt, wann und wer sie errichtet hat und auch etwas über die Menschen, die darin gewohnt haben.

In dieser zweiten, überarbeiteten Auflage haben die Autoren einiges aktualisiert oder in den Erläuterungen ergänzt. Das Ziel des Buches ist "an alte Lebensweisen in der Stadt zu erinnern und deren historische Zusammenhänge erkennen".

Die Häuserchronik des Heimatvereins Volkacher Mainschleife ist für 15 Euro zu erwerben im Buchhandel Volkach und beim Vorstand: Ute Feuerbach, Bernhard Weber und Lothar Engert.