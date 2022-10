Volkach vor 22 Minuten

"Hänsel und Gretel" an der Mädchenrealschule

"Hat die Hexe etwa einen rosa Bademantel an?" Hänsel und Gretel, die wohl berühmteste und schönste Kinderoper von Engelbert Humperdinck, in Szene gesetzt von der "Kölner Opernkiste". Am Montag spielte ein Ensemble der "Kölner Opernkiste" diese märchenhafte Oper mit ihrer fantasievollen Vertonung für die Klassen 5 - 7 an der Mädchenrealschule. Eine tolle Mitmach-Oper, in der die Mädchen bekannte Volkslieder mitsingen, verkleidet als Taumann, Sandmännchen oder Engel die Geschwister Hänsel und Gretel auf ihrer gefährlichen Reise durch den Wald begleiten durften. Die ausgebildeten Opernsänger bescherten uns eine grandiose Unterhaltung und sorgten für restlose Begeisterung, die uns noch lange durch die Schulwoche begleitet hat.