Die Winzergemeinschaft Franken eG (GWF) gewinnt den größten und internationalen Weinpreis mit ihrem Silvanersekt Cult. Die AWC Vienna ist der größte offiziell anerkannte Weinwettbewerb der Welt, wo sich in diesem Jahr 11.342 Weine von 1588 Produzenten aus 43 Ländern der Herausforderung des Wettbewerbs stellten. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Winzergemeinschaft Franken entnommen.

Unter allen eingesendeten Weinen und Schaumweinen konnte sich der 2019er Cult Silvaner Deutscher Sekt b.A. extra trocken durchsetzen und den 1. Platz bei "Champagner, Sekt, Crémant, Cava, Spumante, etc." gewinnen. Darüber hinaus bekam er mit der höchsten erreichten Punktzahl auch den Gesamtsieg in der Kategorie und erhielt somit die Sondertrophäe "best sparkling wine oft the year 2022".

Drei Sterne für den Eiswein

In der Kategorie „Eiswein“ glänzte der 2020er Seinsheimer Hohenbühl Traminer Eiswein süß und schaffte es aufs Treppchen mit dem zweiten Platz. Auch die Winzergemeinschaft Franken eG (GWF) als Erzeuger wurde mit drei Sternen bewertet und erhielt für ihre Weine neben den Trophäen neun Goldmedaillen und 25 Silbermedaillen.