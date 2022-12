Eberhard Schellenberger präsentierte in launiger und interessanter Art sein Buch "Deckname Antenne". Darin beschreibt der ehemalige Redakteur des Bayerischen Rundfunks, wie er als Journalist von der Stasi der damaligen DDR ausspioniert und Akten über seine Tätigkeiten angelegt wurden. Trotz der Kälte und Glätte waren mehr als 50 interessierte Gäste in die Rathaushalle gekommen. Das Organisation Team mit den Kulturreferenten Walter Vierrether und Nina Grötsch, Bürgermeister Manfred Freitag sowie Büchereileiterin Sheena Ulsamer freute sich über den Zuspruch. Die Gärtnerkönigin von Etwashausen (Elena) und die Weinprinzessin von Rödelsee (Anna) übernahmen den Buchverkauf im Anschluss an die Veranstaltung.

Von: Walter Vierrether (Kulturreferent, Kitzingen)