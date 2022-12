Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek haben in der Münchner Residenz 178 Schulen in Bayern als "gute gesunde Schulen" ausgezeichnet. Das "Landesprogramm für die gute gesunde Schule Bayern" unterstützt Bildungseinrichtungen, die Gesundheit der gesamten Schulfamilie langfristig zu erhalten.

Das Egbert-Gymnasium erhält die Auszeichnung bereits zum zweiten Mal für das außerordentliche Engagement in den Bereichen "Ernährung", "Suchtprävention" und "Entspannung".

In der 5. Jahrganstufe hat die Schule die eigene Unterrichtsstunde "Benediktinische Gemeinschaft" etabliert. Jeden Montag beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Modulen z.B. mit dem Thema der richtigen Ernährung, lernen Möglichkeiten der Entspannung und Konzentration kennen, absolvieren Teile eines schulinternen Medienführerscheins und beschäftigen sich mit den Auswirkungen des Klimawandels.

Darüber hinaus wurde von Kultusminister Piazolo besonders die Arbeit der sogenannten "Netzgänger" am EGM hervorgehoben. An der Schule hinterfragen ältere Tutoren in eigens entwickelten Workshops das Mediennutzungsverhalten ihrer jüngeren MitschülerInnen und klären über Nutzen und Gefahren im Umgang mit Smartphones, Sozialen Netzwerken wie Instagram sowie Digitalen Spielen auf.

Über die eingereichten Projekte hinaus werden am EGM weitere tolle Ideen im Zusammenhang mit der Lehrer- und Schülergesundheit realisiert: Es gibt an der Schule z.B. einen Rückenschulungskurs für Lehrkräfte, regelmäßige Lehrerfrühstücke, besondere Schallschutzmaßnahmen in den Klassenzimmern und im Speisesaal, ein Neigungskurs "Schulgarten", Mülltrennung in den Klassenzimmern, Drogenpräventionsarbeit an den Projekttagen, vielfältige Aktivitäten der Schulseelsorge und vieles mehr.

Laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek muss es der Anspruch einer "Guten gesunden Schule sein", der Schulfamilie nachhaltige Möglichkeiten aufzuzeigen, die Gesundheit auch weit über den Schulbesuch hinaus zu fördern und zu erhalten. Das Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach wird auch in den nächsten Jahren diese Idee weiterverfolgen.

Von: Martin Pohl (Mitarbeiter im Direktorat, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)