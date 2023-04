Der bekannte Opernsänger und Entertainer Gunther Emmerlich tritt am Samstag, 29. April, um 19 Uhr, im "Weinkeller am Schloss" in Rüdenhausen auf. Fernsehaufzeichnungen, Galas, Lesungen und Konzerte führen ihn von Ort zu Ort, wie es in der Ankündigung heißt. Und wenn er nicht singt, so liest er aus einem seiner erfolgreichen Büchern oder erzählt Geschichten aus dem Showbusiness. "Ich komme gerne wieder nach Franken", sagt Emmerlich. Der Eintritt beträgt 30 Euro inklusive Bratwürsten mit Sauerkraut. Reservierung per E-Mail an: karl@castell-ruedenhausen.de oder unter Tel.: (09383) 7044.