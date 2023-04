Bei der diesjährigen Generalversammlung der Marktbreiter Schützen konnten die anwesenden Mitglieder, hoffentlich zum letzten Mal, auf ein sehr ruhiges Vereinsjahr zurückblicken. Erster Schützenmeister Günther Lannig erinnerte in seinem Jahresrückblick an die diversen Veranstaltungen, die nunmehr zum dritten Mal nicht besucht werden konnten. So entfiel unter anderem die traditionelle Teilnahme beim Rettichschießen in Segnitz sowie beim Spargelschießen in Marktsteft. Kaum verkündet berichtete Lannig erfreut, dass Letzteres dieses Jahr sein Revival feiern wird. Einzig das Schützen-Kegler Vergleichsturnier konnte wieder ausgetragen werden.

Sportleiter Dieter Müller zeigte sich erfreut, dass die gerade beendeten Rundenwettkämpfe wieder im normalen Modus ausgetragen werden durften. Die drei Marktbreiter Mannschaften halten sich im guten Mittelfeld, dennoch wäre es wünschenswert, so Müller, wenn das Training am Vereinsabend wieder mehr Zuspruch finden würde.

Mit den Ehrungen folgte anschließend der Höhepunkt des Abends. Für 15-jährige Mitgliedschaft im Schützenverein wurden Kristina Ihlefeldt und Ronja Förster geehrt. Beide erhielten nebst Urkunde die silberne Vereinsnadel. Rudolf Düll wurde für 40-jährige Vereinstreue gewürdigt. Ihm wurden vom Schützenmeister Anstecknadeln, sowie Urkunden vom bayerischen und deutschen Schützenbund überreicht. Erich Weber wurde für 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Gewählt wurden dieses Jahr der amtierende Schützenmeister Günther Lannig sowie Schatzmeister Lothar Weber. Beide wurden einstimmig im Amt bestätigt. Zudem wurden auch die Ausschussmitglieder Christa Müller, Judith Wille, Georg Barthel sowie Wolfgang Weber für die kommenden zwei Jahre wiedergewählt.

An zehn Schießabenden zwischen dem 4. und 17. Mai können wieder Bürger und Schießinteressierte ab vollendetem 14. Lebensjahr ihre Treffsicherheit beim KK-Schießen unter Beweis stellen. Eingeladen ist jeder, der die letzten fünf Jahre keine Rundenwettkämpfe bestritten hat. Es kann im Einzelmodus, als auch Mannschaft geschossen werden. Die Preisverteilung wird am 26. Mai stattfinden. Auf die Sieger warten wieder attraktive Preise.

Von: Daniel Redelhammer (Schriftführer, Kgl. priv. Schützengesellschaft Marktbreit)