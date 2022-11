Seit fast zwei Jahren wird die Grundschule Schwarzacher Becken generalsaniert und erweitert. Die Arbeiten sind weit fortgeschritten, der Einzugstermin musste aber bereits zweimal verschoben werden. Lieferengpässe bei den Baumaterialien sind der Hauptgrund für die Zeitverzögerung. In den Weihnachtsferien soll nun der Umzug von den gemieteten Unterrichtscontainern in die neuen Klassenräume stattfinden. Bürgermeister Volker Schmitt gab bei einem Ortstermin mit dem Gemeinderat am Dienstag bekannt, dass am 9. Januar der erste Schultag im neuen Schulgebäude sein wird.

Zwar wird man bis dahin nicht alle Restarbeiten erledigen können, aber zumindest die notwendigen Sicherheitsstandards sollen dann erfüllt sein. Die Zeit drängt, denn die gemieteten Unterrichtscontainer kosten die Marktgemeinde monatlich 17.000 Euro. Das ist eine Menge Geld, wenn man bedenkt, dass die Generalsanierung der Schule vor 23 Monaten begonnen hat. Schmitt und seine Ratskollegen wollen jetzt noch einmal mächtig Gas geben und alles daran setzen, dass der Umzug in den Weihnachtsferien vollzogen werden kann, so der Tenor bei der Ortsbesichtigung.

Die Schulsanierung ist eine Monsteraufgabe für die Kommune. Rund zehn Millionen Euro werden dort investiert. "Zwei Drittel der Kosten wurden bereits ausgegeben", erklärte das Gemeindeoberhaupt. Zur Kostensituation meinte er, dass man letztendlich wegen der gestiegenen Preise ein wenig über der Schätzung liegen werde. Zug um Zug gehen auch Zuwendungen von der Regierung von Unterfranken auf dem Gemeindekonto ein. "Wir werden das finanziell schaffen", verbreitete Schmitt Zuversicht in der Ratsriege.

Frühwarnung bei Hochwasser

Noch keine Entscheidung traf das Ratsgremium zu einem Antrag der Fraktionsgemeinschaft CSU/Klosterliste und Wählerliste Düllstadt auf Anschaffung eines Hochwasser-Frühwarnsystems. Nachdem Wiesentheid für seine Gewässer der dritten Ordnung bereits eine solche Anschaffung getätigt hat, sollen Informationen eingeholt werden, inwieweit man das Frühwarnsystem der Nachbargemeinde mitnutzen kann. Sollte Schwarzach ein eigenes Warnsystem anschaffen, hält Berater Norbert Schneider, ein ehemaliger Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Bad Kissingen, lediglich zwei Stellen in Düllstadt für die Einrichtung von zusätzlichen Gewässerpegeln für sinnvoll. Allerdings würde die Installation des Frühwarnsystems in Düllstadt nicht die Vorwarnzeit für die Gemeinde erhöhen. Sobald die offenen Fragen geklärt sind, will der Gemeinderat erneut darüber beraten.

Nach Anhörung der Träger öffentlicher Belange genehmigte das Ratsgremium bei einer Gegenstimme (Max Hegler) den Bebauungsplan für das Sondergebiet "Photovoltaik-Anlage Düllstadt II". Die Freiflächenanlage soll auf einer 5,7 Hektar großen landwirtschaftlichen Nutzfläche errichtet werden.