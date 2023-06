In diesem Schuljahr wurde zum ersten Mal der "Würzburger Baskets Grundschul Cup" unter der Federführung der Würzburger Baskets Akademie ausgerufen. Das Ziel 600 Kids im Rahmen des Schulsports zum Basketball zu bringen wurde zwar nicht ganz erreicht, aber immerhin beteiligten sich knapp 20 Schulklassen an dem Projekt.

Namhafte Ex-Profispieler der Baskets und Basketballtrainer, wie Steven Hutchinson, Alex King, Malcolm Streitberg, Kresimir Loncar und Rodrigo Reynoso kamen über Monate in die Schulen, um den begeisterten Kindern das Basketballspiel nahe zu bringen. Gerade auch die Sportlehrer profitierten vom professionellen Training und führte dies im Sportunterricht fort. Im Landkreis Kitzingen musste aufgrund der guten Resonanz ein Vorrundenturnier stattfinden. Die Siegermannschaften von der Grundschule St. Hedwig und der Grundschule Hellmitzheimer Bucht trafen im Finale in der Kitzinger it Wheels Arena dann auf die Siegermannschaft des Schweinfurter und Marktheidenfelder Kreises.

In spannenden Spielen und unter Anfeuerung der Klassenkameraden konnte sich letztendlich die Basketballmannschaft Grundschule Hellmitzheimer Bucht aus Markt Einersheim unter Leitung ihres Sportlehrers und Schulleiters Matthias Schuhmann klar durchsetzen und so den Grundschul Cup gewinnen. Ein großer Dank gilt den Organisatoren der Würzburger Baskets, allem voran dem Gesellschafter der Baskets, Ideenstifter und Organisator Jochen Freier unter Mithilfe von Frank Knürr. Die große Begeisterung der Kinder für den Basketballsport sollte genug Ansporn sein diese oder ähnliche Projekte auch in Zukunft anzubieten und so die Vorbildfunktion der Profivereine im Schulsport für alle gewinnbringend zu nutzen.

Von: Matthias Schuhmann (Rektor, Grundschule Hellmitzheimer Bucht)