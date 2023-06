Einen Stromausfall gab es am Freitag um 8.28 Uhr in Wiesentheid. Die Ursache der Störung lokalisierten die Fachleute der ÜZ Mainfranken an einem 20.000 Volt-Kabel im Gewerbegebiet von Wiesentheid. Die hierdurch ausgelöste automatische Abschaltung im Schalthaus Wiesentheid zog zunächst auch Spannungseinbrüche in Teilen des südwestlichen Versorgungsbereiches der ÜZ im Raum Wiesentheid nach sich, informiert das Unternehmen.

Die Mitarbeiter der ÜZ-Netzleitstelle konnten die Störungsstelle sehr schnell freischalten und die Versorgung wurde schnellstmöglich wieder in Gang gesetzt. Alle ausgefallenen Stationen waren nach rund einer Minute wieder am Netz und die Bürger von Wiesentheid somit wieder mit Strom versorgt. Das Kabel wurde vorerst außer Betrieb genommen.