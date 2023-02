Welche Auswirkungen hätte das Projekt Autonomer Shuttle-Bus auf den Fahrradverkehr in Kitzingen? Um dieser Frage nachzugehen, schwangen sich kürzlich einige Mitglieder des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) und der Grünen auf ihre Fahrräder und fuhren die potenzielle Shuttle-Strecke ab, wie beide Gruppierungen in einer Pressemitteilung berichten. Sie stießen auf Engstellen und Konfliktpunkte.

Julian Glienke, Kitzinger Sprecher des VCD, erklärte: "An vielen Stellen kann es keine realistischen Lösungen geben, ohne dass der Radverkehr empfindlich beeinträchtigt wird." Gisela Kramer-Grünwald, Sprecherin des Bündnisses Radentscheid in Kitzingen, sagte: "In der Regel werden ja neue Radwege gebaut und nicht bestehende entwidmet. Kitzingen wäre also ein negativer Vorreiter."

An der Nordtangente ist für den autonomen Bus eine eigene Shuttle-Bus-Trasse geplant. Eva Trapp, Sprecherin von Orts- und Kreisverband der Grünen, hält dies im Hinblick auf die gegebene Straßenführung und den verfügbaren Raum für unrealistisch: "Schon die Mainbrücke ist eine Engstelle, doch auf der Etwashäuser Seite gibt es mehrere Kreuzungspunkte mit dem Rad- und Fußverkehr." Diese würden im Nirgendwo enden, wenn der Shuttle den bisherigen Fuß- und Radweg belegen sollte.

Grüne lehnen Shuttle-Pläne überwiegend ab

An der Einmündung Heinrich-Fehrer-Straße wechselt der Radweg zudem die Seite. "Würde an dieser Stelle der kombinierte Rad-Fußweg gar für den Shuttlebus geopfert, müsste man mit dem Fahrrad auf der Straße fahren; für den Fußverkehr bliebe gar kein Platz mehr", sagte Trapp. Auch fürchtet sie, dass für die Trasse einige Bäume gefällt werden müssten.

VCD-Mitglied Niklas Keilholz hält beidseitige Radwege entlang der Hauptverkehrsache in der Siedlung nicht für "Luxus, sondern für eine Notwendigkeit". Glienke zog das Fazit: "Autonome Busse sind in Kitzingen erst dann einsetzbar, wenn diese problemlos im Mischverkehr fahren können und keine eigene Trasse benötigen. Anstatt auf das falsche Pferd zu setzen, sollte die Stadt auf den geplanten Strecken endlich die Grundbedürfnisse an Mobilität erfüllen und Stadtbuslinien einrichten", endet die Pressemitteilung.

Zum Hintergrund: Dass die Pläne für einen Autonomen Shuttle-Bus in Kitzingen vorerst weiterverfolgt werden, liegt auch daran, dass sich die Grünen-Fraktion im Stadtrat nicht einig ist. Mitglied Klaus Sanzenbacher hatte Mitte Dezember 2022 für das Weiterverfolgen des Projekts gestimmt. Ohne diese Stimme wären die Pläne schon jetzt beendet gewesen. Der Shuttle erhielt die denkbar knappste Zustimmung im Stadtrat mit 12:10 Stimmen. Dass viele Grüne zu diesem Thema eine andere Meinung als Sanzenbacher haben, bestätigte Trapp auf Nachfrage der Redaktion.