Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen Kitzingen lädt am Sonntag, 21. Mai, um 15 Uhr ein zum politischen Gespräch bei einer kleinen Wanderung nahe Handthal im Steigerwald. Welche Themen sind im Stimmkreis Kitzingen und in Unterfranken besonders wichtig?

Während der Wanderung auf der rund fünf Kilometer langen "Panorama Grande"-Tour von der Ruine Stollburg zur Runde von Sudrach haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die grüne Landtagskandidatin und frühere Deutsche Weinkönigin Marlies Dumbsky kennenzulernen. Die Wege sind leicht begehbar, festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung werden empfohlen, schreiben die Grünen in ihrer Ankündigung.

Treffpunkt zur Wanderung ist der Parkplatz am Stollberg nahe dem Ort Handthal. Bei starkem Regen entfällt die Wanderung, stattdessen lädt der Kreisverband dann ein in den Grün.Raum, Kaiserstraße 1, in Kitzingen ein.

Die Volkacher Stadträtin und Grünen-Ortsverbandssprecherin Marlies Dumbsky kandidiert im Stimmbezirk Kitzingen für die Landtagswahl. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und hat einige Jahre als Pressereferentin der Grünen-Landtagsfraktion gearbeitet. Heute ist sie persönliche Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Ludwig Hartmann. Als gelernte Winzerin ist sie auch mit den Nöten und Notwendigkeiten im Weinbau vertraut, endet die Pressemitteilung.