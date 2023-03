Während manche Chöre um das Überleben kämpfen oder schon aufgegeben haben, haben die Chöre des Großlangheimer Gesangvereins die Pandemie heil überstanden. In der Jahresversammlung der "Sängerlust" am Samstagabend in der vollbesetzten Sängerstube im Kulturhaus ging aus den Berichten der Vorstandsmitglieder und der Chorleiter hervor, dass Männerchor, der gemischte Chor "Legato" und der Kinderchor mit Begeisterung bei den Proben und den Auftritten dabei sind. "Wir haben inzwischen viele Anfragen und Einladungen zu Liederabenden oder anderen Auftritten bekommen, die wir gar nicht alle wahrnehmen können", wie Vereinsvorsitzender Thomas Sterk äußerte.

Zu den Höhepunkten im vergangenen Jahr zählten die Teilnahme des Männerchors beim Jubiläumskonzert des Fränkischen Sängerbundes in Nürnberg – "leider vor wenig Publikum" – und bei den Chortagen in Würzburg, bei denen die Sänger viel Beifall erhielten. Gut in Erinnerung wird ihnen auch die abendliche Serenade in Sulzheim bleiben.

Ein Heimspiel hatten die drei Chöre bei der Serenade am See, die sehr guten Anklang fand und beim Adventsbasar und -konzert in der Großlangheimer Kirche. Im Reigen der Großlangheimer Vereine beteiligte sich der Verein am Krackenweg mit dem Bau eines hölzernen Xylophons, dem traditionellen Wanderwochenende am Rennsteig des Thüringer Waldes konnte der Regen nichts anhaben und gut kam die gemeinsame Singstunde mit den Sängern aus Michelfeld an.

Gesangverein hat 548 Mitglieder

Der Vorsitzende freute sich über den sehr guten Besuch der Singstunden, bedankte sich mit herzlichen Worten für jegliche Einsätze bei den verschiedenen Veranstaltungen und mit Präsenten bei einigen Sängerinnen und Sängern für besondere Leistungen.

Der Verein hat derzeit 548 Mitglieder, darunter 107 Aktive, von denen 30 beim Männerchor, 40 bei "Legato" und 37 in der Nachwuchsabteilung sind. Zum 111-jährigen Gründungstag des Vereins erging die Einladung für den 24. und 25. Juni. "Die Freude am Singen steht weiterhin an erster Stelle", betonte der Vorsitzende.

Kassier Klaus Henke vermeldete einen positiven Jahresabschluss, die Revision hatte nichts zu beanstanden. Männerchorleiter Michael Dwumoh, der nicht dabei sein konnte, lobte per Botschaft die "sehr gut besuchten und konzentrierten Proben und Auftritte und Legato-Leiter Rainer Kogelschatz zeigte sich in seiner Nachricht froh darüber, "in Großlangheim bei einer fröhlichen und coolen Truppe gelandet zu sein". Bürgermeister Peter Sterk hörte "nur positive Berichte" hob den Verein als eine "Bereicherung für den Ort" hervor. "Wer hätte gedacht, dass nach einer solchen Pandemie die Begeisterung für den gemeinsamen Gesang wieder so stark ist."

"Wir sind zu alter Form zurückgekehrt , was die Anzahl der Kinder angeht und bei der Zahl der Neuzugänge gab es einen neuen Rekord", freute sich Kinderchorleiterin Petra Sterk. Als "echtes Erfolgskonzept" bezeichnete sie die musikalische Früherziehung. Bei der Chorgruppe der Kleinen wird sie zum großen Teil von Melina Krämer und Melina Seiler unterstützt, die beide von ihrer Arbeit mit dem Nachwuchs berichteten. Für die Arbeit mit den Kids wurden Keyboards angeschafft und für weitere Investitionen gab es einen Zuschuss des Familienministeriums. Demnächst startet ein neuer Kurs mit Vorschülern.

Ehrungen im Gesangverein: für 75 Jahre Vereinstreue: Karl Bergmann; 70 Jahre: Lorenz Faustmann; 50 Jahre: Peter Heinlein, Roland Lewandowski, Anton Schumpa, Manfred Schumpa, Helga Stöver, Hans Weber; 40 Jahre: Friedrich Henke; 25 Jahre: Günter Droll, Rosemarie und Klaus Pfeuffer, Doris Ruckert, Maximilian Türke, Wolfgang Zopora; für 50 Jahre als Aktiver: Oskar Saum; 10 Jahre aktiv: Harald Estenfelder.