"Eine hervorragende Führungsmannschaft, ich kann euch nur beglückwünschen". Mit diesen Worten hob Großlangheims Bürgermeister Peter Sterk die Anstrengungen des Vereins für Ortsverschönerung und Gartenpflege für Straßenbegleitgrün, Spielplätze, Krackenweg und Nachwuchsarbeit hervor.

Er bedankte sich besonders für die Pflege der Bäume entlang der Straßen, in die die Anlieger nach Möglichkeit noch mehr eingebunden werden sollten, und dafür, dass es den Verantwortlichen gelungen sei, Bewährtes zu erhalten und neue Ideen in die Tat umzusetzen.

Per Akklamation und ohne Gegenstimmen gingen die Vorstandswahlen über die Bühne. Irene Irmler bleibt Vorsitzende des Vereins, ihre Stellvertreterin ist weiterhin Karin Hoppert, die auch die Kassengeschäfte führt. Neue Schriftführerin ist Barbara Häfner, als Beisitzer wurden die bisherige Protokollführerin Margit Worschech, Christine Rickel, Tobias Lutz und Sabine Schmitt gewählt. Die Revision liegt in den Händen von Irene Endres und Claudia Türke. Dem bisherigen Vorstandsgremium war einstimmige Entlastung ausgesprochen worden.

Treff der Generationen auf dem Spielplatz

In der Hauptversammlung des Vereins im Jakobushaus lobte Karl Wolf, Kreisvorsitzender der Gartenbauvereine, den Einsatz für den Erhalt der Bäume trotz des wegen Hitze und Trockenheit extremen Jahres 2022. Als einen der Schwerpunkte der Gartenbauvereine nannte er den Streuobstpakt zum Erhalt der Vielfalt, "wir müssen da zusammen halten, denn gemeinsame Arbeit im Grünen ist auch gut für die Dorfgemeinschaft".

In ihrem Rückblick ging Vorsitzende Irene Irmler auf verschiedene Unternehmungen in den Jahren 2020 bis 2022 ein. Bäume und Rosenstöcke wurden an der Marter am Südrand des Dorfes gepflanzt, die Mitwirkung an der Gestaltung des Kinderspielplatzes an der Schule habe zu einem "Generationentreff" geführt, hinter dem Gebäude wurde mit den Schulkindern ein Feldahorn gepflanzt.

Wie viel Niederschlag gab es in Großlangheim?

Nicht einfach gestaltete sich die Wiederbelebung des Römers für das Weinfest, für den ein Bewässerungssystem installiert werden musste. Ein größeres Projekt war auch die Anlage von Nasch- und Duftbeeten für den Krackenweg. Abgerundet wurden die Einsätze der Mitglieder durch den Erdenmarkt oder die Mitwirkung beim Weinfest. Gesellig wurde es beim Ausflug zur Gartenschau in Eppingen, auf der Agenda standen zudem Aus- und Weiterbildungen.

Die bisherige Schriftführerin Margit Worschech ging auf die Themen der zwölf Vorstandssitzungen ein. Schatzmeisterin Karin Hoppert legte einen positiven Bericht vor, die Revision hatte nichts zu beanstanden. Traditionell gehören zu dieser Versammlung auch die Jahresniederschlagsmengen. In Großlangheim fielen 492 Liter im Jahr 2020, 574 im Jahr 2021 und bis zum September 2022 327 Liter, berichtete Dorothe Endres.

Raimund Pfannes ist seit 60 Jahren dabei

Linda Sterk und Madeleine Irmler, Leiterinnen der Nachwuchsgruppe "Gartenzwerge", versandten im Corona-Jahr 2021 monatlich Post inklusive Material anstelle der Gruppenstunden. An Aktivitäten gab es unter anderem die "Tour de Müll", viel zu tun gab es auch im Gartenzwerg-Garten am See. Die Vereinsvorsitzende bedankte sich bei den beiden für die große Unterstützung: "Ich bin froh, dass ich euch habe".

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Karl Höchner, Hans Högner, Adolf Hell, Hermann Klühr und Angelina Pfriem sind seit einem Vierteljahrhundert im Verein, auf vier Jahrzehnte können Friederike Baus und Lydia Drews zurückblicken. Raimund Pfannes ist seit stolzen 60 Jahren Mitglied.