Bei sehr heißen Temperaturen fanden im Zeitraum von Anfang Juli bis Anfang September die diesjährigen Clubmeisterschaften des Tennis-Club Volkach statt. Ermittelt wurden die Meister im Einzel der Damen und Herren sowie im Doppel der Damen und Herren.

Das Turnier startete mit der Auslosung am 2. Juli und die einzelnen Spiele fanden über einen Zeitraum von acht Wochen verteilt statt. Die Endspiele bildeten einen tollen Rahmen für das diesjährige Sommerfest, zu dem sich zahlreiche Mitglieder und Tennisfreunde auf der Anlage vor der Kulisse von Maria im Weingarten einfanden.

Nach erstklassigen Spielen des gesamten Teilnehmerfeldes stand bei den Herren am Ende Steffen Winkelmann als Clubmeister fest. Er setzte sich mit 6:4 und 6:4 gegen Maximilian Bedenk durch.

Im Herren-Doppel triumphierte das Familien-Doppel bestehend aus Steffen Winkelmann und seinem Sohn Rafael Nadal. Das Duo gewann gegen Jürgen Bergner und Marco Weinig mit 6:3 und 6:2.

Die Clubmeisterin bei den Damen spielten Viola Winkelmann und Anett Körner unter sich aus. Sie lieferten sich ein tolles Match, das wegen Dunkelheit abgebrochen werden musste. Nach der Wiederaufnahme triumphierte Viola Winkelmann denkbar knapp im Match-Tiebreak mit 7:6, 6:7 und 10:7.

Das Damen-Doppel konnte terminbedingt erst im September ausgespielt werden. Es siegten Anett Körner und Monika Jandl-Meisner gegen Martina Kaiser und Tanja Bergner mit 1:6, 7:5 und 10:5.

In diesem Jahr gehen damit drei Titel in die Familie Winkelmann. Ein Novum in der Vereinsgeschichte!

"Die heißesten Clubmeisterschaften aller Zeiten - unter diesem Titel gehen die Spiele in diesem Jahr zweifelsohne in die Bücher unserer Vereinsgeschichte ein", so 1. Vorstand Steffen Winkelmann.

"Unsere Spielerinnen und Spieler haben unter den extremen Bedingungen alle tolle Leistungen gezeigt - angefeuert von zahlreichen Zuschauern und Vereinsmitgliedern. Besonders freut uns, dass wir durch die konsequente Restrukturierung der letzten Jahre nun wieder ein gemeinschaftlich geprägtes, funktionierendes Vereinsleben entwickeln konnten," ergänzt 2. Vorstand Helmut Unger.

Diese Entwicklung wird durch Aktionen im Bereich der Jugendarbeit und den Mannschaftserfolgen in der Medenrunde flankiert und auch in den kommenden Jahren weiter vorangetrieben. Der Spaß an der Bewegung und dem Tennisspiel bildet neben der Gemeinschaft eine tragende Rolle beim TC Volkach. "Wir sind stolz darauf, dass wir in diesem Jahr insbesondere im Bereich der Damen neue Spielerinnen gewinnen und in diese in den Trainingsbetrieb und die Mannschaft integrieren konnten", so Winkelmann.

Von: André Hofmann (Pressewart, Tennisclub Volkach e.V.)