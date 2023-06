Neue Betreuungsmöglichkeit im dörflichen Umfeld im Form eines Tagespflegestätte, war das Thema des monatlichen Seniorentreffens im "Fuhrwerk" der Familie Gräfner.

Was für Voraussetzungen von Seiten der Pflegestufe müssen mitgebracht werden? Wie schaut der Kostenschlüssel aus? Würde Sommerach als Kommune mit der vorhandenen Anzahl an älteren Mitbürger*innen in Frage kommen? Diese Fragen konnte Kreisgeschäftsführer des BRK Kitzingen, Felix Wallström, den Sommeracher Seniorinnen und Senioren ausführlich beantworten.

In Form von vielen Beispielen erklärte er versiert das Konzept einer Tagespflegestätte, das heißt den täglichen Ablauf, Fahrservice usw. Aufgrund der zunehmend sinkenden Zahl der stationären Pflegekräfte liegt die Zukunft der älteren Menschen ganz klar in der Tagesbetreuung. Ein genereller Bedarf an Plätzen im Kreis Kitzingen ist gegeben, so seine abschließenden Worte.

Von: Maria Sauer (Orga-Team, Seniorenclub "Auslese", Sommerach)