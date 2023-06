Mit elf Chören und über 200 Mitwirkenden feierte am vergangenen Sonntag der Gesangverein Sängerlust in Großlangheim sein 111-jähriges Bestehen. Der "Tag der Chöre" startete am Festgelände am See pünktlich um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst. Gestärkt nach Frühschoppen und reichhaltigem Mittagessen begrüßte der Vereinsvorstand Thomas Sterk Sänger und Publikum. Anschließend läutete der Männerchor passend zum herrlich sonnigen Wetter mit dem Titel „Sommer ist ins Land gezogen“ den musikalischen Nachmittag ein.

„Tradition bewahren und Fortschritt sichern“ sei das Hauptaugenmerk des Vereins, so Thomas Sterk. „Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, die Freude und Lust am gemeinsamen Singen nicht zu verlieren.“ Der anwesende Männergesangverein, der Kinderchor sowie der 2011 gegründete gemischte Chor "Legato", der mittlerweile mit über 30 Singbegeisterten die Vielfalt des Vereins bereichert, bezeugte dies. Mit über 200 Mitgliedern blickt der Verein zurück auf eine turbulente und interessante Geschichte.

Eine Vielzahl an Chören aus der Region war dabei

Mittlerweile beeindruckt der Kinderchor beispielsweise bei der Gartenschau oder im Kulturhaus Großlangheim auf höchstem Niveau. Der Männerchor bereichert das Leben im Ort bei hohen Kirchenfesten oder gesellschaftlichen Feiern. Auch aus dem Gemeindeleben ist der Verein nicht mehr wegzudenken, sei es beim Bürgerschießen, als Veranstalter von Familienwandertagen, als Musikbox an Wein- und Vereinsfesten oder als Veranstalter der traditionellen Sonnwendfeier bis hin zu Vatertags- und Waldwanderungen.

Unter dem Motto "Jetzt erst recht" konnten sich die rund 400 Gäste der 111-Jahr-Feier bei kühlen Getränken und Herzhaftem bis in den frühen Abend unterhalten lassen. Chöre aus Bütthard, Willanzheim, Gerbrunn, Michelfeld, Gaukönigshofen, Winterhausen und Fröhstockheim teilten Lebensfreude und Spaß am Singen mit dem Publikum. Auch die jüngsten Sänger und Sängerinnen aus Großlangheim und Winterhausen gaben ihr Talent auf der Bühne zum Besten. Die herrliche Kulisse des Großlangheimer Sees rahmte die gelungene Veranstaltung ein.