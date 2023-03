Am 12. März lud die Schützengesellschaft von 1712 Marktsteft e.V. zur 62. Generalversammlung ein. Dank aufgehobener Corona-Maßnahmen konnten wieder Veranstaltungen stattfinden. Der Verein konnte wieder Einnahmen generieren, die dringend notwendig waren, um die gestiegenen Unterhaltskosten des Schützenhauses zu decken.

Sportleiterin Bianca Krämer berichtet über die sportlichen Aktivitäten. Sämtliche Wettkämpfe und Meisterschaften können wie bisher ohne Unterbrechung stattfinden.

Jugendleiterin Sabine Pfeiler berichtet über den enormen Zuwachs der mittlerweile knapp 20 Jungschützen. Dank der Anschaffung von Lichtgewehren kann die Abteilung bereits interessierte Jungschützen ab dem 6. Lebensjahr für den Sport begeistern.

Es fanden turnusgemäße Neuwahlen statt. Der neu gewählte Gauschützenmeister des Schützengaus Kitzingen, Achim Krämer bleibt weiterhin 1. Schützenmeister, sowie Schatzmeister Sven Appold und die Jugendleiterin Sabine Pfeiler.

Für 55 Jahre Mitgliedschaft wurde Friedrich Appold , für 50 Jahre Wolfram Stöhr, Ralf Pawlik und Gerald Unger, für 45 Jahre Birgit Sinnig und Erwin Keller, für 35 Jahre Elfriede Kleinschroth und für 25 Jahre Michael Kleinschroth ausgezeichnet.

Die grüne Verdienstnadel in Anerkennung erhielten Jens Ball, Karina Ströbl, Andreas Kohr und Marion Behringer. Sabine Pfeiler, Sven Appold, Anette Kohr, Steffen Kohr und Lotti Hofmann erhielten die silberne Vereinsnadel und Bianca und Achim Krämer die goldene Vereinsnadel.

Ein großer Punkt unter Wünsche, war die Umgestaltung des Schützengartens. Dies wurde vor der Kirchweih schon in Angriff genommen. Für dieses Jahr soll der Freisitz neu gepflastert und neue Gartenmöbelangeschafft werden. Neun Tische fanden in der Generalversammlung Sponsoren, die alten Stühle werden in Eigenleistung aufgearbeitet und für die lang gewünschte mobile Bier-Zapfanlage fanden sich vier Schützenschwestern. Die SG Marktsteft dankt allen fleißigen Helfern und Sponsoren.

In diesem Jahr 2023 wird wieder neben der Kirchweih auch das traditionelle "Spargelschießen" stattfinden.

Von: Karina Ströbl (Schriftführerin, Schützengesellschaft Marktsteft von 1712 e.V.)