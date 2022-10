Der Tango des 21. Jahrhunderts – neu, passioniert, mitreißend – kommt am Samstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr auf die Bühne der Alten Synagoge Kitzingen. Inspiriert von Astor Piazzolla, dem wohl bedeutendsten Tango-Komponisten des 20. Jahrhunderts, geht das Ensemble Quinteto del Arco Nuevo gemeinsam mit Bandoneoist Goran Kovačević jetzt neue Wege, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Das Streichquintett entwickelt den Tango Nuevo durch Komponisten von heute wie Marcus Nigsch, Tscho Theissing, Enrico Lavarini und Luciano Jungman mit deren persönlichen Stilmitteln kreativ weiter und lässt ihn auf Filmmusik, ungarische Folklore und Jazz treffen. Karten gibt es in der Touristinfo der Stadt Kitzingen in der Marktstraße, online auf https://s-access.eu/Kitzingen/ sowie an der Abendkasse ab 18.30 Uhr.