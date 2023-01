Acht Sternsinger gab es nur dieses Jahr in Mainstockheim. Nach dem ökumenischen Aussendungsgottesdienst segneten sie gleich das Rathaus und trafen dort den zweiten Bürgermeister Ralf Menger, der im Auftrag der Gemeinde sich auch mit einer Spende für die notleidenden Kinder in Indonesien und weltweit für den Besuch der Sternsinger bedankte. Insgesamt kamen circa 1300 Euro zusammen. für notleidende Kinder in Indonesien und weltweit.

Von: Josef Gerspitzer (Pastoraler Mitarbeiter Volkach, Kitzingen und Schwarzach)