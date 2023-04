Keine Chance hatte der Fahrer eines tonnenschweren Weinbergschleppers in den Weinbergen zwischen Sommerach und Nordheim, als dieser bei einem Abbiegevorgang am Dienstagnachmittag mit einem Reifen in einen hüfthohen Straßengraben rutschte. Das Fahrzeug kippte zur Seite und begrub die Beine des aus der Region stammenden Fahrers unter sich. Das immense Gewicht machte es Ersthelfern unmöglich, den schwerverletzten Mann hervorzuziehen. Zudem drohte in dem aufgeweichten Gelände ein weiteres Abrutschen der Arbeitsmaschine auf ihn.

Es begann eine aufwendige Rettungsaktion von den Rettungskräften und den örtlichen Feuerwehren. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Unter der Einsatzleitung von Peter Säger von der Nordheimer Feuerwehr machte diese zusammen mit Sommeracher Wehr erste Sicherungsmaßnahmen am verunglückten Fahrzeug.

Die ebenfalls alarmierte Volkacher Feuerwehr übernahm dann federführend die äußerst schwierige Rettung des Verletzten. Deren Pressesprecher Moritz Hornung sprach von einem "technisch sehr komplexen und hochanfordernden Einsatz".

Permanente Absprache von Feuerwehr und Notarzt nötig

Während das medizinische Personal zusammen mit dem Notarzt die akute Versorgung des Patienten übernahm, arbeitete die Feuerwehr quasi direkt daneben an einer patientenschonenden Bergung. "Das gelang nur durch eine permanente Absprache mit dem Notarzt", so Hornung weiter. Jeder Schritt, jede Maßnahme wurde angekündigt.

Mehrere Paletten Rüstholz brachten die Volkacher mit, um das schwere Fahrzeug nach und nach durch vorgefertigte Holzteile in dem nachgebenden Boden zu sichern. Dazu kamen ein Mehrzweckzug, ein hydraulischer Spreizer und zwei pneumatische Hebekissen zum Einsatz. Da der Untergrund relativ feucht war, sank der Schlepper leicht in den Boden ein, was das Ansetzen der Geräte mangels eines Spaltes zwischen Bulldog und Erdboden erschwerte.

Nach gut 20 Minuten konnte der Verletzte geborgen werden. "Von einer sogenannten Sofortrettung wurde abgesehen, um den Patienten zu schonen", sagte der Einsatzleiter. "Auch das war ein Teil der Absprache mit dem Notarzt."

Mit dem Rettungshubschrauber in Würzburger Klinik geflogen

Der Rettungshubschrauber übernahm den Transport in eine Würzburger Klinik. Zum Einsatz kamen neben zahlreichen Fahrzeuge der drei Feuerwehren insgesamt 60 Helferinnen und Helfer.

Der hohe Personaleinsatz war laut Aussage der Feuerwehreinsatzleitung auch deshalb notwendig, da mehrere Lotsen in den Weinbergen aufgestellt wurden, die nachrückende Kräfte zur unübersichtlichen Einsatzstelle lotsen mussten. Das Rote Kreuz war mit zwei Notärzten, einem Einsatzleiter Rettungsdienst und mehreren Sanitätern vor Ort. Die Polizeiinspektion Kitzingen führt die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.