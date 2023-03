Die Mitglieder des Bürgervereins Marktschänke in Markt Herrnsheim sind sehr zufrieden mit der Arbeit der Vereinsführung, wie die Jahresversammlung offenbarte. Unter der Wahlleitung von Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert ging der Vorsitzende Artur Stumpf bei den Wahlen ebenso in eine weitere Amtsperiode wie sein Stellvertreter Martin Greulich.

Holger Götzelmann trat als neuer Schriftführer die Nachfolge von Rainer Rabenstein an. Für die Finanzen zeichnet weiterhin Cornelia Neubert verantwortlich; ihre Arbeit prüfen die Revisorinnen Monika Kümmel und Brigitte Riedel-Götzelmann. "Ich bin froh, dass unser Artur vier weitere Jahre den Chef macht", lobte Martin Greulich den Vereinschef, der gut vorangehe. Die Vorstandsriege komplettieren die Beisitzer Rainer Rabenstein, Pascal Schiller und Jürgen Geitz. Martin Greulich würdigte die zwei "altgedienten" Edgar Götzelmann und Uwe Kregel, die nicht mehr kandidierten.

Beide hatten sich im Jahr 2008 in einer schwierigen Phase der Verantwortung gestellt und 15 Jahre lang die Geschicke des Vereins mitbestimmt. Der Verein wird heuer 20 Jahre alt und war im Jahr 2003 als Selbsthilfe-Vereinigung ins Leben gerufen worden. Denn nach vielen Pächterwechseln war der Verkauf der Marktschänke im Besitz der Gemeinde zur Diskussion gestanden. Doch der damalige Bürgermeister Wilhelm Sturm hatte den Herrnsheimern ans Herz gelegt, selbst Hand anzulegen, um die Zukunft der Gastwirtschaft mit dem Saal zu gestalten.

Veranstaltungen sind erfolgreich verlaufen

"Je mehr wir einnehmen, desto mehr Steuern müssen wir abführen", erklärte Kassenwartin Cornelia Neubert im Finanzbericht. Sie konnte wieder von normal verlaufenen Veranstaltungen wie Marktwochenende und Kirchweih berichten und wies ein schönes Vereinsvermögen aus. "Die Zahlen für das Marktwochenende waren schön", fand Artur Stumpf und er blickte auf eine prima Kirchweih zurück.

Die Seniorennachmittage in jedem Monat seien ebenfalls gut angenommen worden. Der Vorsitzende dankte der Gemeinde mit Bürgermeisterin Reifenscheid-Eckert für die Unterstützung. Besonders froh seien die Markt Herrnsheimer über die Sanierungsarbeiten in der Marktschänke. Die Gemeinde hatte 140.000 Euro in die Hand genommen und jetzt sind Wirtschaft, Saal und Jugendraum in bestem Zustand.

"Jetzt können wir alle mit neuem Schwung ins Jahr gehen", meínte die Bürgermeisterin und sie würdigte das Engagement in der Führungsriege, aber auch aller Helfer im Jahresverlauf. Durch den Verein und die gemeinsam geschulterten Veranstaltungen werde das Zusammengehörigkeitsgefühl im Dorf gestärkt.

Wie sehr die Bürgerinnnen und Bürger hinter ihrer Marktschänke stehen, zeigt die Mitgliederzahl von 140 bei 230 Einwohnerinnen und Einwohnern in dem Willanzheimer Ortsteil.