Beim jährlichen Vorlesewettbewerb der Stiftung Buchkultur und Leseförderung am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) war eine spannende Auswahl an Jugendbüchern zu hören. Von Büchern mit ernsten Themen bis hin zu Krimi- und Fantasy-Geschichten waren bei den fünf Schülerinnen und einem Schüler aus der 6. Jahrgangsstufe, die es in die Endrunde schafften, alle Genres vertreten. Am Ende überzeugte Noa Elflein aus der Klasse 6a, die aus dem Buch "Abgefahren" der Buchreihe "Die Schule der magischen Tiere" von Margit Auer las. Nicht nur aus der selbstgewählten Textstelle, sondern auch aus einem von der Jury vorgegebenen Text las die Gewinnerin sehr sicher und ausdrucksstark vor, womit sie sich gegen Lea Vollmaier (6a), Jonas Bracky, Chenoa-Noreen Fortin (beide 6b) sowie Helene Oppermann und Samia Vollhals (beide 6c) durchsetzte. Die Jury bestand aus den Deutschlehrerinnen der 6. Jahrgangsstufe, Evi Semle, Martina Schenk und Kerstin Pfost sowie aus den literaturerfahrenen Zehntklässlerinnen Luisa Hyna, Celine Jänsch und Mira Liebald.

Von: Kerstin Pfost (Deutschlehrerin am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)