Was für eine tolle Überraschung, als die Eltern und Kinder zum Offenen Eltern Kind Treff in Volkach kamen. Ein Kletterdreieck mit Rampe, die sowohl als Rutsche, als auch zum Klettern dient, stand an diesem Vormittag im Mittelpunkt für alle Kinder. Freudig erkundeten die "Kleinen" das neue Spielzeug und können so in sicherer Umgebung die Motorik ganz spielerisch einüben. Dank einer privaten großzügigen Spende konnte der Familienstützpunkt Volkach unter der Leitung von Ellen Ströhlein das Spielgerät und eine Krabbelmatte für den Offenen Eltern-Kind-Treff anschaffen. Gleichzeitig gilt unser besonderer Dank auch der Evangelischen Kirchengemeinde, die die Räumlichkeiten jeden Mittwochvormittag kostenfrei für die jungen Familien zur Verfügung stellen. Der Familienstützpunkt Volkach, alle Eltern und Kinder bedanken sich bei allen Unterstützern sehr herzlich.

Von: Ellen Ströhlein (Leitung, Familienstützpunkt Volkach)