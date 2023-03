Nachdem die erste Übungsstunde der 31 Kinder der Grundschule Hellmitzheimer Bucht mit der Verkehrspolizei auf den Tag des Schulausfalls aufgrund von Schneefalls fiel, war der Start in die praktische Fahrradausbildung denkbar schlecht. Doch die weiteren Übungseinheiten waren etwas länger, so dass die verpassten Übungen weitgehend aufgeholt wurden. Am Tag der Fahrradprüfung konnten dann fast alle Kinder sehr stolz auf sich sein. Für das besonders gute Abschneiden wurden Kilian Hornig, Moritz Klafke und Josef Ott sogar mit einem Ehrenwimpel ausgezeichnet.

Zuvor wurden die Kinder von den beiden Ausbilderinnen der Polizei Sabine Diener und Simone Zschätsch sowie der HSU-Lehrerin der Klasse 4a Fiona Lang und der Klassenlehrerin der Klasse 4b Daniela Eisfeld intensiv darauf vorbereitet. Auch die folgende Fahrt der Kinder im Realverkehr wurde bei eisiger Kälte von den Kindern sehr sicher bewältigt. Beim Fahrradfest im Anschluss bewiesen die Viertklässler außerdem ihre Dicht- und Sangeskünste.

Jetzt gilt es, die neu erworbenen Kenntnisse in der Verkehrswirklichkeit zu festigen, wie Rektor Matthias Schuhmann bei der Siegerehrung betonte. Ganz wichtig sind hier ein verkehrssicheres Fahrrad und ein gutsitzender Helm.

Wir sind froh, dass die Radfahrausbildung als wichtiger Bestandteil der Verkehrserziehung in der Grundschule in gewohnter Form wieder stattfinden konnte, und bedanken uns bei der Jugendverkehrsschule Kitzingen für das Engagement und die Durchführung dieses wichtigen Projektes

Von: Matthias Schuhmann (Rektor, Grundschule Hellmitzheimer Bucht)