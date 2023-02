Mit großer Freude wurde die Entscheidung des Bayerischen Kabinetts zur Schaffung weiterer Technologietransferzentren (TTZ) in Kitzingen aufgenommen. „Unsere Vision, angewandte Forschung im Landkreis Kitzingen in den Zukunftsfeldern Künstliche Intelligenz und Robotik zu betreiben wird wahr. Dies ist ein großer Meilenstein für den Wirtschaftsstandort Kitzingen“, wird Landrätin Tamara Bischof in einer Pressemitteilung zitiert.

In der Kabinettssitzung am Dienstag wurde die Hightech-Transfer-Bayern-Initiative beschlossen. Diese soll unter anderem den Wissens- und Technologietransfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft fördern. Insgesamt plant die Staatsregierung 15 TTZs in Bayern neu zu gründen. Der Freistaat Bayern stellt hierfür in den kommenden fünf Jahren rund 103 Millionen Euro bereit.

Technologiezentrum hält den Landkreis wettbewerbsfähig

Kitzingen, das sich seit Mitte 2021 intensiv mit diesem Thema beschäftigt, hat sich, gemeinsam mit der Wirtschaft und der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) der Hochschule auf die Themenfelder Robotik, Künstliche Intelligenz (KI), Digitalisierung, verständigt. Mittlerweile besteht das Kitzinger Konsortium aus 18 lokalen Unternehmen, den beiden Kammern IHK Würzburg-Schweinfurt sowie der Handwerkskammer für Unterfranken, dem Landkreis Kitzingen sowie der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt.

„Die Themen Robotik und KI sind die Top-Themen der Wirtschaft neben dem Fachkräftemangel und den Energiekosten. Um unseren Wirtschaftsstandort wettbewerbsfähig zu halten, sind Forschung und Entwicklung in neue Innovationen, Produkte und Verfahren der Schlüssel zum Erfolg“, sagt Frank Albert, der als Wirtschaftsförderer des Landkreises das Projekt federführend koordiniert.

Landrätin Bischof dankt den unterfränkischen Kabinettsmitgliedern

„Ich möchte ich bei allen unterfränkischen Kabinettsmitgliedern und Landtagsabgeordneten für ihre politische Unterstützung danken“, erklärt Landrätin Bischof. „Es ist nicht selbstverständlich, in diesen Zeiten eine finanzielle Zusage aus der Region von über eine Millionen Euro über die ersten fünf Jahre zustande zu bekommen. Darauf können wir sehr stolz sein.“

Nun gilt es, in den kommenden Monaten intensiv an der Realisierung des TTZKT am Standort Innopark in Kitzingen zu arbeiten. „Wir werden nun intensiv mit der Hochschulleitung und den beteiligten Professoren ins Gespräch kommen. Gilt es doch, neben der inhaltlichen Ausrichtung auch administrativ einiges zu regeln“ gibt Landrätin Bischof die Marschrichtung für die kommenden Monate vor.