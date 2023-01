Mit dem Investitionsprogramm der Gemeinde für dieses Jahr beschäftigte sich der Casteller Gemeinderat in seiner Sitzung. Bürgermeister Christian Hähnlein erklärte, dass die Gemeinde aktuell nahezu schuldenfrei sei. Jedoch steht mit der Sanierung der Kläranlage ein ziemlich großer Brocken für die nächsten Jahre an. So sind bereits für die Planung 150.000 Euro im Etat vorgesehen.

Als weitere größere Posten sind 150.000 Euro für den Hochwasserschutz (Planung und Umsetzung) vorgesehen. Für die Dorferneuerung in Greuth werden ebenfalls 150.000 Euro im Haushalt eingestellt. Außerdem sind einkalkuliert: DSL-Anschluss mit Anbindung des Rathauses 60.000 Euro, Schulverband 106.400 Euro.

Hinzu kommen einige weitere Posten. Insgesamt belaufen sich die im Etat eingestellten Investitionen voraussichtlich auf rund 1,2 Millionen Euro. Davon fließen 460.000 Euro an Einnahmen zurück, der Restbetrag der Ausgaben von rund 750.000 Euro wird durch die Ersparnisse gedeckt.

Zum Forstbetriebsplan informierte Dieter Rammensee von der Forstbetriebsgemeinschaft Kitzingen. Er teilte mit, dass im vergangenen Jahr 350 Festmeter Holz eingeschlagen wurden und damit etwas weniger, als vorgesehen. Für 2023 ist ein Einschlag von 400 Festmeter vorgesehen. Man wolle künftig nicht mehr Holz als nötig entnehmen, sagte der Fachmann.