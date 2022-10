Possenheim vor 37 Minuten

Grenze um Possenheim abgewandert

Nach Christi Himmelfahrt 2012 wurde nun erneut, diesmal am Tag der Deutschen Einheit, von der Dorfgemeinschaft Possenheim die Gemarkungsgrenze abgewandert. Der Tag begann mit einem Gottesdienst von Dekan Ivo Huber und dem Posaunenchor in der zum Erntedankfest reich geschmückten Dorfkirche. Anschließend fanden sich rund 50 Menschen in der Dorfmitte zum Start ein. Jürgen Adler begrüßte als Stadteilsprecher alle recht herzlich und erinnerte an manche Mitbürger, welche vor zehn Jahren dabei waren und inzwischen verstorben sind. Die Siebener führten den Zug an und Siebener-Obmann Michael Müller wusste vieles zu berichten zu Flurlagen, Geschichte und Begebenheiten rund um das Dorf. So wurden unterwegs viele Anekdoten aus der Vergangenheit und Gegenwart erzählt und ausgetauscht: Wo wurde in Possenheim schon überall Gips abgebaut? Wie heißen die Flurlagen und woher kommen die Namen? Was tut sich aktuell im Dorf?