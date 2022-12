Erneut ist der Polizeiinspektion in Kitzingen am Donnerstag ein Fall von unschönen Schmierereien in der Kitzinger Siedlung gemeldet worden. Unbekannte haben zwischen vergangenen Freitag, 10 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, die Seitentüre der Kirche auf dem St. Vinzenz-Platz mit einem weißen Graffiti verunstaltet. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro, heißt es im Bericht der Polizei.

Erst am Mittwoch informierte die Polizei in ihrem täglichen Pressebericht über eine Graffiti-Schmiererei am St. Vinzenz-Platz. Auch hier sprühte eine unbekannte Person zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, am St. Vinzenz-Platz einen weißen Schriftzug an die Eingangstüre des Anwesens mit der Hausnummer 4. Der Schaden beträgt ebenfalls rund 500 Euro an.

Hinweise an die Polizei Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.