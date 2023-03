Ein GPS-Tracker im Wert von 3000 Euro ist am Wochenende im Iphöfer Ortsteil Dornheim von einer bislang unbekannten Person gestohlen worden. Der Tracker war laut Polizeibericht auf einem Traktor der Marke "John Deere" angebracht und wurde zwischen Samstag, 22.55 Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr, entwendet. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum in einer unverschlossener Feldscheune auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Altmannshäuser Straße.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (0931) 4571630.