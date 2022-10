Am 7. Oktober feierten die Schülerinnen der Mädchenrealschule Volkach den Namenstag des Schutzpatrons ihrer Schule und gleichzeitig den Beginn eines neuen Schuljahres mit einem gemeinsamen Gottesdienst.

Entsprechend des Themas "Franziskus findet Gott in allen Dingen" wurden die Schülerinnen mitgenommen auf einen Streifzug durch das Leben des heiligen Franz von Assisi. Dabei wurde deutlich, dass Reichtum und Besitz auf dem Weg zu Gott wenig hilfreich sind. Den Schülerinnen wurde bewusst, dass Franziskus ein Mensch war, der die Gabe hatte, mit dem Herzen zu sehen. Er konnte hören und fühlen, was ein blühender Zweig oder uralter Baum zu sagen haben. Das Lied der Vögel, den Gesang einer sprudelnden Quelle, des Windes und des Feuers verstand er ebenso, wie er in den Armen Christus sehen konnte. Denn durch die Begegnung mit der Natur und den Menschen findet er Antwort auf die Frage: Wo ist Gott?

Von: Kerstin Hertle (Lehrkraft, Mädchenrealschule der Stiftung der Dillinger Franziskanerinnen Volkach)