Am Sonntag fand in Sommerach wieder ein ökumenischer Familiengottesdienst statt. Die Zelebranten waren wieder Pfarrerin Mareike Rathje und Burkard Utz. Musikalisch und inhaltlich unterstützt wurden die beiden durch die Sommeracher Jungbläser. Für die Leitung verantwortlich waren Elisabeth Kalb und Angela Hofmann. Zu Beginn stellten sich die Erstkommunionkinder der Kirchengemeinde vor. Das Evangelium handelte über den bewaffneten Soldaten Goliath, der auf den kleinen mutigen David traf. Passend hierzu konnten sich die Kinder und Jugendliche einbringen und Alltagsgeschichten beschreiben, die dieser Geschichte ähnelten. Die Mutmachgeschichten und Mutmachlieder sollen den jungen und junggebliebenen Gottesdienstbesucher helfen und vor allem nicht aufzugeben. Ihm Rahmen des Gottesdienstes konnten sich die Kinder und auch ihre Angehörige den Segen Gottes in Form eines Kreuzzeichen auf der Stirn abholen.

Von: Ursula Walter (Schriftführer, Pfarrgemeinderat, Sommerach)