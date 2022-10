Kitzingen vor 1 Stunde

Gottes wunderbare Gärten

Viele Gärten sind uns von Gott geschenkt: der Nasch-Garten, der Gemüse-Garten, der Obst-Garten, der Vor-Garten, … und auch der Kinder-Garten! Am Erntedank-Sonntag versammelte sich so einiges aus den Hohenfelder Gärten in der Dorfkirche.