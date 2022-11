"Gott segne mich, meine Erzieherinnen, diesen Wald, die Tiere und Pflanzen und alle, die darin leben und spielen." So begann das erste Martinsfest des neuen Wiesentheider Waldkindergartens. Kinder und Mitarbeiterinnen erhielten zu Beginn des Martinsfestes von Pastoralassistentin Bettina Gawronski den Segen für eine unbeschwerte und unfallfreie Zeit im Wald. Im Anschluss daran dauerte es nicht lange, bis mitten aus dem Wald die Laternenlieder erklangen und sich ein langer Zug aus dem Waldstück hinter dem Feuerbacher Sportheim heraus schlängelte. Nach einer Runde in der Feuerbacher Flur trafen sich alle Kinder, Eltern, Omas und Opas am Lagerfeuer und genossen die auf dem Feuer erwärmten Würstchen und leckeren Kuchen bei Glühwein und Kinderpunsch. Bei der Organisation stand der Elternbeirat dem Team helfend zur Seite.

Von: Ulrike Schwanfelder (Bereichsleitung, ElisabethenHeim Würzburg e. V.)