Unter der Überschrift "Lachen" stand der Faschingsgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche. Der Gottesdienst hat eine lange Tradition. Denn der inzwischen in den Ruhestand gegangene Stadtpfarrer Uwe Bernd Ahrens hatte im Jahr 1985 mit den Verantwortlichen der Kitzinger Karnevalsgesellschaft (KiKaG) den Deal vereinbart, dass er zum KiKaG als Büttenredner kommt, wenn auch die Karnevalisten zum Gottesdienst in die Kirche kommen.

Den Prolog des Gottesdienstes übernahm die Stadtkirche-Band "Tower Back" mit Kantor Martin Blaufelder, Benjamin Pieper und Matthias Rambow. "Wagt heute einer einen frohen Blick, bekommt er ja kaum Freundlichkeit zurück", schilderte Uwe Bernd Ahrens aus dem wirklichen Leben. Er rief die Gläubigen dazu auf, "gemeinsam Freude und Frieden stiften, damit wir nicht auseinanderdriften".

Tröge: "Lachen und Kirche ein heikles Thema"

Ahrens zelebrierte den Faschingsgottesdienst zusammen mit seinem Kollegen Richard Tröge, der darlegte, dass Lachen gesund ist, was auch wissenschaftlich erwiesen ist. Er sprach davon, dass Lachen und Kirche ein heikles Thema sei. Der Pfarrer und Kabarettist nahm imitierend Anleihe bei Erwin Pelzig mit seinen Freunden Hartmut und Dr. Göbel. Das Trio monierte, dass man Gott nie lachen sehe, den Dalai Lama und den Buddha aber schon, was kaum zu verstehen sei.

"Das Lachen ist zutiefst menschlich, aber ist es auch göttlich?", fragte sich Richard Tröge, ohne eine Antwort mitliefern zu können. Uwe Bernd Ahrens resümierte derweil: "Weil mich mein Gott mein Lachen lehrt, wohl über alle Welt". Und er sagte noch: "Das Leben viel an Werten verliert, wenn sich der Mensch für das Lachen geniert."

Kunterbunte Mädchen schweben durch den Kirchenraum

Großen Beifall verdienten sich die Minis und die Garde-Juniorinnen der KiKaG mit ihren Trainerinnen Ann-Kathrin Götz, Laura Rüttger und Stefanie Kretzer, was auch die KiKaG-Spitze mit dem Präsidenten Rainer Müller freute. Die kunterbunten Mädchen schwebten förmlich durch den Kirchenraum und die Gottesdienstbesucher klatschten rhythmisch mit. Der Applaus war ein schöner Lohn und belohnt wurden danach noch weitere Kinder, denn Uwe Bernd Ahrens hatte viele Süßigkeiten organisiert, um die am schönsten maskierten Kinder zu prämieren.

Die Geistlichen erteilten den Besucherinnen und Besuchern sowie dem närrischen Volk den Segen und die Stadtkirchen-Band setzte den Schlusspunkt mit dem Hit "Always look on the bright side of life". Danach machten sich die Geistlichen und die Beteiligten auf, um eine Türe weiter ins Paul-Eber-Haus, um auf die gelungene Veranstaltung anzustoßen.