Der Pfingstsonntag stand in Rehweiler ganz im Zeichen der Konfirmation. Acht junge Menschen erlebten, was sie sangen: "Führt in Gottes Haus mich ein." Im Straßenverkehr ist ein GPS-Gerät eine feine Sache, weil man stressfreier zu einem Zielort finden kann. Für Lebensentscheidungen gibt es kein solches "weltweites Positionierungssystem". Pfarrer Hans Gernert deutete darum die Abkürzung GPS vom Psalm 23 her anders: Gott positioniert sich. Er wählt seinen Standort immer bei uns Menschen, ja er führt und begleitet durchs Leben. Auch auf Umwegen oder dunklen Wegabschnitten ist er da. Vertrauensfrau Annemarie Mauer unterstrich diese Erfahrung und sagte, wie ihr gelernte Liedverse immer wieder Kraft und Trost geben. Der CVJM-Posaunenchor Haag spielte zum Einzug "Unser Gott ist größer". Der Projektchor aus Wasserberndorf führte durch sein Singen zu Momenten der innerlichen Berührung. Der starke Gesang und das gemeinsame Beten und Bekennen in der voll besetzten Kirche war ein wunderbares pfingstliches Erlebnis: Kirche lebt trotz aller gegenteiligen Meldungen.

Von: Hans Gernert (Pfarrer, Evang.-Luth. Pfarramt Rehweiler)