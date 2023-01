"Come on the train" lautet das Motto unter dem der Gospel-Express am Sonntag, 29. Januar, um 17 Uhr in der Hohenfelder Bergkirche Station macht. Der Gospel-Express ist ein Ensemble, das mit viel Begeisterung alte und neue Musik verknüpft – unplugged, authentisch, überraschend und voller Energie, schreibt Pfarrerin Esther Zeiher in der Einladung zum Konzert. Die Themen der Lieder sind über die Jahrhunderte aktuell geblieben: Mut, Hingabe und Vertrauen stehen im Mittelpunkt der Gospels und Spirituals, der "Evangeliumslieder" der Afroamerikaner. Karten zu zwölf Euro (ermäßigt acht Euro) gibt es an der Abendkasse; Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei.