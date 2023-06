Die Damen des Golfclubs Steigerwald in Geiselwind treten am Dienstag, 13. Juni, zum Golf-Damentag im Zeichen der pinkfarbenen Schleife an, dem weltweiten Zeichen für mehr Brustkrebs-Aufmerksamkeit und Solidarität mit an Brustkrebs erkrankten Frauen, wie es in einer Pressemitteilung des Golfclubs Steigerwald heißt, der folgende Informationen entnommen sind.

Sie sind damit Teil der Pink Ribbon Damentag-Serie, die bereits zum 10. Mal in Folge mit circa 100 Golfclubs und deutschlandweit etwa 4000 Spielerinnen für den guten Zweck organisiert wird. Das Turnier beginnt um 11.30 Uhr auf dem Gelände des Golfclubs Steigerwald in Geiselwind, Gäste sind zu dem Turnier zugelassen.

Die Spenden der Pink Ribbon Deutschland Damentag-Serie kommen auch in diesem Jahr wieder dem langfristigen Projekt Pink Kids zugute, bei dem jugendliche Kinder an Brustkrebs erkrankter oder verstorbener Mütter anderen Jugendlichen in ähnlicher Situation helfen, heißt es abschließend.