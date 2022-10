Sulzfeld aktualisiert vor 52 Minuten

Goldabzeichen erfolgreich absolviert

Till Schröder vom Orchester Sulzfeld absolvierte auf dem Waldhorn an der Musikakademie Hammelburg erfolgreich das Leistungsabzeichen D3 in Gold. Das Musikerleistungsabzeichen D3 stellt die höchste instrumentale Qualifikation in der Fortbildungsstruktur der Blasmusikverbände dar. In einem viertägigen Kurs wurden die Teilnehmer intensiv auf die anschließende Prüfung vorbereitet. Auch eine mehrjährige intensive Instrumentalausbildung ist für das Bestehen dieser Prüfung absolut vorauszusetzen, welche Till Schröder von seinem Instrumentallehrer Oliver Hummel bekam. Die Urkunde erhielt Till Schröder vom Nordbayerischen Musikbund.