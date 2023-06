Der Donnerstag, 8. Juni, steht unter dem Motto "Musik ohne Verstärker, gutes Essen und Trinken sowie angenehme Unterhaltung" beim 24. Dorffest, zu dem die Festgemeinschaft am Fronleichnamstag ab 11 Uhr nach Gnodstadt einlädt, wie der TSV Gnodstadt mitteilt. Nach dem Mittagstisch erwartet die Besucher von 12.30 bis 14.30 Uhr ein musikalischer Leckerbissen mit den Alphornbläsern Sommerberg aus Arnstein und ab 15 Uhr spielt die Musikgruppe „Noochdgäiger“ aus Uffenheim auf. Für Kinder wird wieder Kinderschminken angeboten. Wer mit dem Fahrrad kommen möchte, kann über Fahrradwege aus Richtung Ochsenfurt, Uffenheim, Kitzingen oder Marktbreit Gnodstadt erreichen. Für Wanderer steht der Kulturweg „Gnodstadter Dreieck“ zwischen der Polisina bei Ochsenfurt, dem alten Kranen am Main in Marktbreit und Gnodstadt zur Verfügung, darüber hinaus auch andere gut gehbare Wanderwege. Erstmals findet von 11 bis um 16 Uhr ein großer Flohmarkt mit Kinderflohmarkt statt. Teilnehmen können alle Bürgerinnen und Bürger aus Gnodstadt und der Stadt Marktbreit.