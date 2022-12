Die Miniatur-Kunst-Bühne Papiertheater in der Grabkirchgasse 4, Kitzingen, lädt am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, jeweils um 17 Uhr zu einem heiter-nachdenklichen Weihnachtsstück ein, wie es in einer Mitteilung des Papiertheaters heißt. Diesmal ist es die Inszenierung "Glück und Leid", geschrieben im Jahr 1942 von der damals 15-jährigen Erika Simon, später Professorin für klassische Archäologie an der Uni Würzburg. Den Figuren hauchen zwölf Sprecher Leben ein. Die Aufführung dauert rund eine Stunde und ist geeignet für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Reservierung unter Tel.: (09332) 8692 oder über die Homepage www.papiertheater-kitzingen.de erforderlich.