1. Schützenmeister Günther Lannig zeigte sich am Abend der Preisverteilung des KK-Bürgerschießens äußert erfreut, dass die diesjährige Veranstaltung im Vergleich zum Vorjahr wieder mehr Zuspruch fand. An den vergangenen zehn Schießtagen im Mai konnten wieder Schießinteressierte ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Insgesamt fanden 116 Einzelschützen den Weg in den Schützengarten, zudem wurden 20 Mannschaften gemeldet.

Im randvollen Schützensaal wurden die diesjährigen Preisträger von Schützenmeister Lannig und Sportleiter Dieter Müller gekürt.

Beste Gruppe beim Mannschaftsschießen, bestehend aus vier Schützen, wurden mit Abstand die "Mama's" mit 357 Ringen, gefolgt von "BriMa" mit 345 und "Heli-Werc" mit 340 Ringen.

Den besten Schuss auf die Festscheibe und somit die Wochenendreise als Hauptgewinn sicherte sich Fritz Schamann mit einem 74 Teiler. Ihm folgen Herbert Müller (141 Teiler) und Richard Ordon (147 Teiler).

Die Meisterscheibe der Herren erkämpfte sich Heinz-Uwe Mattigkeit mit 96 Ringen, gefolgt von Mike Kleinschroth (95 Ringe) und Jürgen Neidhardt (94 Ringe).

Die Meisterscheibe der Damen ging mit 95 Ringen an Anita Kleinschroth. Ihr folgen Beate Mattigkeit mit 94 Ringen und Britta Mäder, ebenfalls 94 Ringe.

Über die Jugend-Meisterscheibe durfte sich Jule Barthel freuen. Sie erzielte 95 Ringe, gefolgt von Antonia Lang mit 94 Ringen und Balthasar Kassulke mit 89 Ringen.

Der beste Glücksschuss mit einem souveränen 18 Teiler ging an Wanda Mattigkeit. Ihr folgen Jan Reuß (27 Teiler) und Matthias Weidinger mit einem 37 Teiler.

Die Glück-Prämie sicherte sich ebenfalls Heinz-Uwe Mattigkeit mit einer Summe von 202 Teilern (41+61+100). Dem Zweitplatzierten Matthias Weidinger mit 216 Teilern (37+89+90) folgt Lina Mattigkeit mit 261 Teilern (42+107+112).

Die Kgl. priv. Schützengesellschaft Marktbreit bedankt sich bei allen Teilnehmern, sowie bei der Nachbarschaft für das Verständnis während der Schießtage.

Von: Daniel Redelhammer (Schriftführer, Kgl. priv. Schützengesellschaft Marktbreit)