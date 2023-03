Der Gesangverein 1866 Iphofen ist am Wochenende gleich zweimal zu erleben. Am Samstag, 25. März, singen die Sängerinnen und Sänger um 16 Uhr im Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Maria im Sand in Dettelbach. Wie der Gesangverein mitteilt, wird der Gottesdienst live von K-TV übertragen und kann in jedem Wohnzimmer und im Internet unter K-TV.org verfolgt werden. Auch beim Gottesdienst in der Iphöfer Pfarrkirche St. Veit am Sonntag, 26. März, um 10.30 Uhr wirkt der Gesangverein mit. Bei beiden Auftritten erklingen Lieder in deutscher, englischer und lateinischer Sprache. Begleitet wird der Gesangverein von Hochschulprofessor Wolfgang Kurz am E-Piano sowie von Aktiven aus eigenen Reihen mit Celli, Klarinette und großer Querflöte, heißt es abschließend.