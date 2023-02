Taiwan, die demokratische Republik China, mit seinen abwechslungsreichen Landschaften, herrlichen Stränden, mit besten klimatischen Bedingungen für viele Arten von Früchten, hatte sich für 2023 um den Weltgebetstag beworben. Damit möchte der Inselstaat im Westpazifik auch die Gelegenheit nutzen, weltweit auf seine Situation aufmerksam zu machen. Rund 70 Frauen folgten der Einladung in das Paul-Eber-Haus nach Kitzingen, um Informationen über Taiwan zu erhalten sowie Ideen zur Durchführung des WGT-Gottesdienstes in den Gemeinden. Das fünfköpfige Vorbereitungsteam um Pfarrerin Raffaela Meiser gab dabei Tipps für die Ausgestaltung und Dekoration. Die Frauen konnten sich Arbeitsmaterialien, den Text für die Landinformation sowie ein Rezept für taiwanische Ananasküchlein mitnehmen, von dem sie am Ende der Veranstaltung eine Kostprobe erhielten.

Von: Brigitte Kapp (Team-Mitglied WGT, Kitzingen)