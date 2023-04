GlasfaserPlus wird 2025 in Rüdenhausen Glasfaseranschlüsse bis ins Haus bauen. Die Gemeinde und das Unternehmen haben dazu eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung mitteilt. In diesem Rahmen werden rund 460 Haushalte im Gemeindegebiet angeschlossen.

GlasfaserPlus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und IFM Investors, einem australischen Fondsverwalter, der im Eigentum von Pensionskassen steht und global Pensionsgelder in Infrastrukturunternehmen anlegt.

Das neue Netz erlaubt eine Downloadgeschwindigkeit von 1 Gbit/s. Wer Interesse hat, muss selbst aktiv werden und und den Glasfaseranschluss bei seinem Anbieter buchen. Die GlasfaserPlus stellt ihr Netz allen Telekommunikationsanbietern zur Verfügung. Bürger*innen haben damit die freie Wahl, bei welchem Unternehmen sie Internet, Telefon oder Fernsehen buchen möchten.

Vorschaubild: © Matthias Rietschel, dpa (Symbolfoto)