Mit 20 Schülerinnen aus dem Landkreis (Gymnasien Kitzingen und Münsterschwarzach sowie Mittel-, Real- und Wirtschaftsschule) hat die Firma Leoni jüngst einen Girls'Day angeboten: Es war bereits der 22. des Unternehmens.

Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Leoni AG entnommen: Nach einer Vorstellungsrunde mit Nadine Koch und Stefan Kirchner, die bei dem Bordnetzhersteller den Girls'Day begleiten, gab es einen Einblick in das Unternehmen, und die Ausbildungsberufe und Studiengänge wurden vorgestellt.

Die Azubis Antonia Vogel, Florian Schmotz und Thorsten Mohr sowie die dualen Studenten Lukas Höhlriegel und Moritz Müller lieferten aus erster Hand in die technisch angebotenen Berufe. Erfahrungsberichte gaben Cynthia Münch und Sarah Kopp (ausgelernte Auszubildende beziehungsweise fertig Studierte).

Mitarbeiterin Margit Hauck gab den Mädchen einen Einblick in den Musterbau mit den verschiedenen Kabelsatzleitungen, heißt es im Pressetext. Und Kollege Robert Hüttl erklärte, was man mit dem Beruf "Mechatroniker" alles im Prototyping machen kann. Zudem zeigte er verschiedene 3D-Drucke sowie die CNC-Fräsmaschine.

Immina Hohm (Wirtschaftsschule Würzburg) und Vlera Ademi (Armin-Knab-Gymnasium) fanden die Prototypen der Laser-Sinter-Maschine am spannendsten. Das Löten begeisterte Esther Kuhstrebe, Luisa-Marie Finster und Jule Simmler (Armin-Knab-Gymnasium) am meisten. Ihr Urteil: "Was in der Hand haben und Ergebnisse sehen: Das ist, was uns am meisten Spaß macht."

Spaß gemacht hat es laut Pressemitteilung nicht nur den Besucherinnen, sondern auch den Leoni-Kollegen. Stefan Kirchner aus der Personalabteilung meinte: "Wir brauchen den Nachwuchs. Wir möchten Menschen für technische Berufe begeistern und aufzeigen, welche Möglichkeiten wir haben. Das geht vor Ort am besten. Es ist wichtig, gerade Mädels für technische Berufe zu begeistern und damit auch Diversität aufzuzeigen."