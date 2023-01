Nach zweijähriger Pause wurde das Neujahrsschießen traditionsgemäß wieder durchgeführt. Diese Veranstaltung ist sowohl in sportlicher als auch in gesellschaftlicher Hinsicht beliebt und steht somit auch im Stellenwert ganz oben. Die 19 Schützen/innen kämpften um die besten Plätze und Ergebnisse der "Serie Glück" (hier wird der beste Schütze auf der Neujahrsscheibe verewigt) und in der "Serie" (hier geht es um attraktive Geld - und Sachpreise).

Ergebnisse:

"Serie Glück" Jugend: 1. Jasmin Kraus 111,4 Teiler, 2. Vivien Müller 460,8 Teiler, 3. Nikolas Körting 570,3 Teiler.

"Serie Glück" Schützenklasse: 1. Roland Körting 55,5 Teiler, 2. Oskar Müller 56,2 Teiler, 3. Monika Leirich 82,6 Teiler.

"Serie" Jugend: 1. Jasmin Kraus 89,3 Ringe, 2. Vivien Müller 61,5 Ringe, 3. Nikolas Körting 13,5 Ringe.

"Serie" Schützenklasse: 1. Monika Leirich 102,5 Ringe, 2. Rudolf Will 99,6 Ringe, 3. Siegfried Weinig 92,0 Ringe.

Nach Beendigung des Wettkampfes saß man noch lange in gemütlicher Rund zusammen. Für das leibliche Wohl sorgte Familie Weinig und Familie Falkenstein. Sicher ist, sollte so eine Pandemie wie Corona uns in Zukunft verschonen, will man an dieser Tradition festhalten.

Von: Hans-Jürgen Köllner (1.Schriftführer, Schützengesellschaft Dettelbach von 1471 e.V.)